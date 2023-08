Netflix divulga trailer de épico espacial de Zack Snyder

A Netflix divulgou o primeiro (e grandiloquente) trailer de Rebel Moon, épico espacial de Zack Snyder (Liga da Justiça). È a terceira colaboração do cineasta com a plataforma de streaming - ele é responsável por Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (2021) e Exército de Ladrões (2021).



Em Rebel Moon, “quando uma colônia pacífica em uma galáxia distante se vê ameaçada por uma força tirana, a misteriosa Kora passa a ser a única esperança de sobrevivência. Com a missão de encontrar guerreiros para enfrentar esse inimigo colossal, Kora reúne um pequeno bando de insurgentes, deslocados, camponeses e órfãos de guerra de vários mundos com dois objetivos em comum: redenção e vingança. Enquanto a sombra do reino avança sobre a lua mais improvável de todas, começa a batalha pelo destino de uma galáxia, que depende deste novo exército de heróis.”