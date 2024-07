LITERATURA

Ney Campello lança livro de poesia no Shopping Paseo Itaigara

“Tricô” traz textos inéditos que ressaltam sentimentos que permeiam a existência do amor, da angústia e dos sonhos

Da Redação

Publicado em 18 de julho de 2024 às 10:14

Ney Campello Crédito: Divulgação

“Importa tecer, não importa quando”. É com essa frase simbólica que o professor, poeta e escritor Ney Campello, lança o seu primeiro livro de poesias intitulado “Tricô”, no dia 19 de julho (sexta-feira), às 17h30, na Livraria LDM, do Shopping Paseo, no Itaigara.

Durante o encontro, o público poderá conferir também uma sessão de autógrafos, um recital de poemas do autor que será apresentado pela atriz Tina Tude e o sorteio de ingressos para o filme “Senhor das Moscas”, do Cine Clube Literatus, que será exibido no Cine Daten do Shopping Paseo.

A obra com pouco mais de 90 páginas, reúne 44 poemas sobre as suas vivências pessoais e profissionais no decorrer da sua vida. “”Tricô” pra mim é, em essência, a trama da minha vida, uma espécie de garimpo de amores, sonhos e angústias que atravessaram minha existência sob a forma de versos” , conta o autor que desde os 11 anos, já mostrava a sua face poética ao escrever o seu primeiro conto.

Lançado pela Editora Kalango e com ilustrações de Caó Cruz Alves, o livro conta também com o prefácio assinado pela poetisa, Ametista Nunes que é membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira em Nova Iorque e Doutora Honoris Causa, pela Universidade Ibero-Americana.

Serviço

Lançamento do Livro de Poesias “Tricô”

Quando: 19 de julho de 2024

Onde: Livraria LDM - Shopping Paseo - Itaigara (Rua Rubens Guelli, 135)

Horário: 17h30

Entrada: Gratuita