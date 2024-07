CIÊNCIA

Estudantes da rede estadual desenvolvem biocombustível a partir de tamarindo

Quatro alunos da rede estadual de ensino do município de Araci, no nordeste da Bahia, desenvolveram um combustível renovável a partir do fruto do tamarindo. Eles integram o Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) Araci. O projeto promete uma reduzir a emissão de gases poluentes no meio ambiente. No próximo ano, eles vão apresentar o resultado das pesquisas na Fecitec Girasoles, feira internacional, que vai reunir estudantes pesquisadores de todo o mundo, no Paraguai.