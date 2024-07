RELIGIÃO

Visitas ao Santuário de Santa Dulce aumentaram em dez vezes após canonização

Complexo fica no Largo de Roma e impulsionou o turismo religioso em Salvador

Gil Santos

Publicado em 18 de julho de 2024 às 05:00

Santuário registra 50 mil visitantes por mês Crédito: Valter Pontes/ Secom

Antes da canonização de Santa Dulce dos Pobres, realizada em 2019, o santuário que leva o nome da religiosa, no Largo de Roma, na Cidade Baixa, recebia cerca de 56 mil visitantes por ano. Esse foi, por exemplo, o total de turistas visitando o local em 2018. Mas, após a canonização, o número saltou para 50 mil visitas mensais - ou 600 mil por ano. Em 13 de agosto, fiéis de todo o mundo, em especial baianos, celebram a santa soteropolitana. A programação de eventos foi divulgada nesta quarta-feira (17).

Além do Santuário Santa Dulce dos Pobres, o espaço também tem o Memorial Irmã Dulce, uma loja e um café dedicado à religiosa. A advogada paulistana Ana Gurgel, 42 anos, está viajando com a mãe e a irmã, e essa é a primeira vez da família em Salvador. Ela contou que a visita ao santuário entrou no roteiro no momento em que elas começaram a planejar a viagem.

"Somos católicas, então, visitar as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) entrou logo no roteiro. Ouvimos muito falar em Santa Dulce na época da canonização e decidimos que, quando a gente estivesse em Salvador, faríamos uma visita aqui e à Igreja do Bonfim. O santuário é lindo e tem uma energia ótima", contou.

Em Salvador, as Osid administram 700 leitos. Em toda a Bahia, são cerca de 1,5 mil acomodações e 6,6 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano. Os pacientes são atendidos em ambulatórios e via regulação, e todos os serviços são oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além do hospital, que fica no Largo de Roma, a entidade administra a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, que fica do outro lado da rua; o Hospital do Homem, em Monte Serrat; e mais quatro unidades em Barreiras, Juazeiro e Irecê.

Festa

Este ano, o tema da trezena de Santa Dulce é “Impulsionados pela Oração, com Santa Dulce dos Pobres, Sejamos Instrumentos da Paz Cristã”. O evento inclui a realização de missas, apresentações musicais, quermesse e procissões. Segundo os organizadores, a expectativa é atrair o mesmo número de visitantes do ano passado, cerca de 80 mil.

A superintendente da Osid, Maria Rita Pontes, comentou: "A data aumenta a visibilidade e aumenta também as vendas nas lojinhas, no café, o interesse das pessoas em se tornarem sócios protetores da obra, fazerem doações e conhecerem nossos projetos. Esperamos que a devoção também possa ajudar a alavancar e manter as obras sociais".

O palco principal da festa será o Santuário e o Largo de Roma, como nos anos anteriores. Maria Rita Pontes afirmou que a devoção a Santa Dulce vem crescendo e disse que espera que cada vez mais as pessoas possam comungar dos valores da religiosa.

“É uma santa da nossa geração, é uma devoção muito recente, com cinco anos de canonização. E a gente espera que ela possa tocar o coração das pessoas não só pela fé, mas também por todos os outros valores que ela praticou como gratidão, simplicidade, humildade, perseverança e a compaixão”, disse.

A prefeitura informou que além das celebrações religiosas e das apresentações musicais, a programação de agosto no Largo de Roma contará com serviços no campo da saúde como orientações para a prevenção de doenças e oferta de serviços jurídicos.

Turismo religioso

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou o impacto da trezena no turismo religioso e na economia da cidade. Ele visitou o memorial e depois seguiu até o Largo de Roma, onde, durante as celebrações, haverá as apresentações dos artistas.

"Durante o verão, a cidade está lotada. O grande desafio é fazer verão o ano todo do ponto de vista do turismo. Então, ter um grande evento em agosto vai projetar nossa cidade no Brasil e no mundo. É um mês onde todo o calendário da igreja católica está sendo divulgado com ações que serão realizadas em Salvador, com a presença de artistas, padres e freis de projeção nacional e isso estimula o turismo religioso", avaliou.

O anúncio da programação foi realizado dentro do santuário e na presença de fiéis e turistas. A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) contou que parte da estratégia adotada pelo município para promover o turismo religioso em Salvador é o investimento em grandes atrações: cantores contratados para a trezena de Santa Dulce, intervenções nos templos e no entorno dos espaços religiosos, reforma de praças e terreiros e construção de equipamentos como o Caminho da Fé. O Padre Fábio de Melo é uma das atrações confirmadas.

"Quando a gente comunica para o mundo o que acontece aqui e investimos mais no turismo religioso, as pessoas passam a vir. Na igreja que reformamos, em Alagados, teve o encontro de três santos, do papa João Paulo II, da Santa Dulce e de Madre Teresa de Calcutá. A Bahia tem outras forças religiosas, como as religiões de matriz africana, e Salvador vem comunicando isso ao mundo", afirmou a vice-prefeita.

Procissões:

Dia 4 de agosto (8h) - Procissão da Memória sairá do Santuário Santa Dulce à Basílica da Conceição da Praia;

Dia 9 de agosto (17h) - Procissão dos Arcos com saída da Igreja do Bonfim e chegada no Santuário do Anjo Bom;

Dia 10 de agosto (14h) - Uma carreata levando a imagem peregrina sairá da Arena Fonte Nova em direção ao Santuário Santa Dulce;

Dia 12 de agosto (15h) - A Procissão dos Nós estenderá um grande cordão pelo Caminho da Fé, com saída do Santuário Santa Dulce dos Pobres em direção à Igreja do Senhor do Bonfim.