RAMAL 1052

Jornalista Saulo Miguez faz lançamento presencial de livro inspirado na rotina em redação de jornal

Evento acontece no próximo dia 19 de junho, no Rio Vermelho

Da Redação

Publicado em 4 de julho de 2024 às 19:43

De autoria do jornalista Saulo Miguez, a publicação é inspirada em vivências reais e reúne histórias dos bastidores de um grande jornal de Salvador.

No dia 19 de julho, acontece o lançamento presencial do livro "Ramal 1052 e Outras Histórias de um Repórter Diário". De autoria do jornalista Saulo Miguez, a publicação é inspirada em vivências reais com um toque de ficção e reúne histórias dos bastidores de um grande jornal da cidade de Salvador. Ao mesmo tempo, o livro reflete sobre o ofício do repórter e o lugar da mídia na sociedade.

Será uma oportunidade para quem já adquiriu o seu exemplar e participou do lançamento virtual, realizado em junho de 2022, trocar uma ideia com o autor. Haverá também a venda do livro e uma sessão de autógrafos.

"Quando lancei o livro, em 2022, por diferentes razões, não tivemos a oportunidade de fazer um evento presencial. Isso finalmente vai acontecer e expectativa é que a gente possa encontrar as pessoas que já leram o livro e ouvir o que elas têm a dizer sobre essas histórias. Também queremos debater com os colegas jornalistas que vivem essa rotina de redação e publicam a notícia nossa de cada dia", disse Saulo.

O autor lembra que o livro começou a ser nascer já nos seus primeiros dias como repórter do Jornal CORREIO. "Eu atendia o telefone da Redação e chegava todo tipo de informação, pedido, coisas muito estranhas. Em um determinado momento que vi que aquelas histórias, que na maioria das vezes não paravam nas páginas do jornal, também mereciam ser contadas", completou.

Dessa forma, relatando esses diálogos com as pessoas que procuravam o jornal, nasceram os primeiros textos. Isso despertou no jornalista uma atenção ainda maior à rotina dos repórteres.

"Percebi que a minha rotina e as dos meus colegas era muito interessante. Aquela imprevisibilidade, os desafios que a gente enfrenta e muitas peculiaridades que fazem parte do dia a dia da nossa profissão e ainda são desconhecidos por quem não é do meio", completou.

O evento de lançamento acontece no Restaurante Manjericão, localizado na Rua Fonte do Boi, bairro do Rio Vermelho.

Saulo Miguez é jornalista formado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ao longo da sua trajetória profissional passou por veículos de imprensa, assessorias e trabalhou como redator e repórter em campanhas.

▪️ Serviço:

Lançamento do livro Ramal 1052 e Outras Histórias de um Repórter Diário

Quando: 19/07; às 19h30

Onde: Restaurante Manjericão, na Rua Fonte do Boi, Rio Vermelho

Quanto: Aberto ao público