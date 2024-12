CASALZÃO

Nicolas Prattes chama atenção com foto ousada e Sabrina Sato reage

Os comentários dos fãs não tardaram a surgir, muitos em tom de brincadeira

O ator Nicolas Prattes movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto sua durante o Jogo das Estrelas e dos Artistas, realizado no Maracanã no último sábado (28). Na imagem, Prattes aparece trajando o uniforme esportivo, mas o que realmente chamou a atenção dos seguidores foi o volume evidente em seu calção.