REFEZ AS CONTAS

Nicolas Prattes se diz constrangido após revelar rotina de sexo com Sabrina Sato

Declaração de Nicolas Prattes de que já transou mais de 50 em uma semana com Sabrina surpreendeu o público

A declaração de Nicolas Prattes de que já transou mais de 50 em uma semana com Sabrina Sato surpreendeu os fãs do casal e virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

O ator disse que ficou 'constrangido' com a repercussão da revelação feita durante o programa Sobre Nós Dois, da GNT.

"Vou mudar esse número. Está dando mais do que falar do que qualquer coisa. Meu Deus. Vinte e quatro horas trancado, sete dias na semana, fiz os cálculos e deu isso. O que vocês querem que eu faça? Estou me sentindo constrangido agora", disse ele.