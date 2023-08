Nicole Bahls revela apoio de Marlene Mattos: 'Ela me ajuda de todas as formas'

A modelo e jornalista Nicole Bahls tem mostrado que a vida em off tem sido mais proveitoso do que a exposição. Segundo a ex-Panicat, as mudanças tem sido positivas graças aos conselhos de Marlene Mattos.



Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Nicole apareceu ao lado de Marlene para contar que as duas tem se dado muito bem, e que a empresária tem feito sua carreira decolar após diversas ajudas para melhorar a imagem dela na mídia.



"Eu aprendi a ficar um pouco mais reservada por causa dela. Tem muitas coisas que eu aprendi com ela que transformaram a minha vida para muito melhor. Ela me ajuda de todas as formas que vocês podem imaginar. Tê-la na minha casa é um sonho", contou.