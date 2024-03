O CAOS DO CAOS

No BBB 24, Bia faz festa em formato de talk show e arranca confissões

Festa do líder aconteceu na madrugada desta quinta-feira (14)

O Brasil do Brasil voltou a ser a frase comentada dentro do BBB 24 na noite desta quarta-feira (13), durante a festa da Líder Bia. A ex-camelô fez um evento em formato de talk show e entrevistou os confinados do programa.