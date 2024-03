MODO TURBO

No BBB 24, Pitel reclama de não poder justificar voto: 'Fui invisibilizada'

No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt começou a formação do paredão explicando que Matteus ganhou a prova do Anjo - sendo autoimune - e com isso, Bia foi direto ao paredão, já que estava com a munhequeira de alvo do líder.