SUCESSO

No Brasil, Wagner Moura é homenageado com jantar assinado por chef baiano

Ator faz divulgação do filme “Guerra Civil”

Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de abril de 2024 às 08:45

Wagner Moura, Mariana Ximenes e Rodrigo Freire Crédito: Reprodução / Redes sociais

No Brasil para o lançamento do filme “Guerra Civil”, na próxima quinta-feira (18), Wagner Moura foi recebido pela amiga Mariana Ximenes, na casa dela, em São Paulo, no último domingo (14).

Em clima descontraído, a anfitriã celebrou o sucesso do filme do baiano, que liderou as bilheterias nos Estados Unidos no fim de semana de lançamento, com sabores e sons baianos.

Na ocasião, a turma – composta também pelas atrizes Cailee Spaeny, colega de elenco de Wagner, e Bianca Comparato – entoou versos de clássicos da música nacional como “Recônvexo”, sucesso na voz da conterrânea Maria Bethânia.

No menu da noite também não faltou tempero da Bahia, já que foi assinado pelo Restaurante Preto, do soteropolitano Rodrigo Freire, um dos “Chefs Revelação” da Veja São Paulo Comer e Beber e “Novidade do Ano” pela Prazeres da Mesa, ambos em 2023.

Rodrigo Freire é chef de Salvador

Natural de Salvador, Rodrigo Freire é formado em Direito e atuou como advogado no setor de compliance por anos. Antes de mergulhar na Gastronomia, foi líder de uma startup na capital paulista. Morar sozinho, longe dos parentes, despertou nele a vontade de reencontrar os pratos que marcaram a sua infância.