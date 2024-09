NOSTALGIA

Nova edição da Boneca da Xuxa esgota um dia após lançamento

A venda da versão comemorativa do brinquedo criado na década de 1990 aconteceu na sexta-feira, 27; fabricante negocia novo lote

Jornal O Povo

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 18:31

Edição comemorativa de boneca da Xuxa esgota em 24 horas Crédito: Reprodução I Instagram I @xuxameneghel e Estrela I Divulgação

Sucesso de vendas na década de 1990, a boneca da apresentadora Xuxa ganha uma edição comemorativa. O brinquedo voltou às prateleiras na última sexta-feira, 27, e esgotou estoque no intervalo de 24 horas.

A fabricante do brinquedo afirma que já está em negociações com a artista para um novo lote devido à alta demanda de compradores do produto. A informação foi confirmada pela empresa Estrela ao portal F5.

Com sua primeira versão lançada em 1997, a boneca teve edição comemorativa com cerca de 1,5 mil unidades no primeiro lote para "o público colecionador e fã nostálgico", segundo o anúncio no site da marca.

Vendas da Boneca da Xuxa esgotaram em 24 horas

As vendas tiveram início às 12 horas no primeiro dia de anúncio do produto na sexta-feira, 27. Entretanto, no sábado, 28, Xuxa anunciou nas redes sociais que o brinquedo já estava fora de circulação. A marca responsável pelo produto, a Estrela, também agradeceu as vendas.

O anúncio da boneca contava com a legenda: "Outra coisa que vocês sempre pediam muito: a volta da minha boneca! A Estrela ouviu o pedido de vocês e fez esse sonho se tornar realidade outra vez".