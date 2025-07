LANÇAMENTO

Novo livro de Antonio Risério analisa trajetória de Pelé e o papel cultural do futebol no Brasil

Obra discute identidade nacional, política e raça por meio da figura de Pelé e da história do esporte no país

Carol Neves

Publicado em 4 de julho de 2025 às 11:05

Antonio Risério Crédito: divulgação

O poeta, antropólogo e ensaísta Antonio Risério acaba de lançar o livro Pelé, o negão planetário, uma extensa reflexão sobre o futebol brasileiro a partir da vida e da figura de Edson Arantes do Nascimento. A obra, com 464 páginas, já está disponível nas livrarias pelo valor sugerido de R$ 106,90. >

Mais do que uma biografia, o livro propõe uma análise sociocultural do fenômeno Pelé. A trajetória do ex-jogador é apresentada como ponto de partida para discutir temas como identidade nacional, questão racial, cultura popular, desigualdade social, gênero, sexualidade, religião, mídia e política no Brasil. O autor também examina o papel da ditadura militar na manipulação do futebol e o uso simbólico de Pelé como figura pública e diplomática.>

Risério descreve como o futebol, originalmente um esporte elitista e europeu, foi transformado no Brasil até se tornar uma expressão de criatividade e afirmação popular. Nesse contexto, Pelé é visto como símbolo de uma ascensão que transcende o esporte: um personagem central de uma arte performática capaz de romper barreiras sociais, culturais e raciais.>

Pelé, o Negão Planetário Crédito: Divulgação

O autor trata da dualidade entre Edson, o jovem negro e pobre que começou a carreira ainda na infância, e Pelé, o atleta consagrado mundialmente, transformado em mito. A obra também destaca como o futebol ajudou a reconfigurar a percepção do Brasil no exterior, especialmente a partir das conquistas da seleção nas Copas do Mundo.>

Entre os temas abordados estão ainda a inserção de Pelé na política institucional como ministro do Esporte, sua influência na expansão do futebol nos Estados Unidos e suas conexões com o continente africano. O livro também aborda o machismo estrutural da época, o papel das mulheres e a repressão à homossexualidade nos bastidores do futebol.>

Para o antropólogo Roberto DaMatta, que assina a apresentação da obra, Risério “realiza a mais completa reflexão que já li sobre o futebol brasileiro”. Segundo ele, o livro propõe uma leitura política e estética da ascensão de Pelé como exemplo de modernidade e democracia no Brasil contemporâneo.>

SERVIÇO >

Pelé, o negão planetário >

Autor: Antonio Risério >

Apresentação: Roberto DaMatta>

Formato: 15,5cm x 23,0cm >