VEM AÍ!

‘O Auto da Compadecida 2’, estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, ganha primeiro teaser oficial

Uma das estreias mais aguardadas do cinema brasileiro neste ano, “O Auto da Compadecida 2”, estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, acaba de ganhar o seu primeiro teaser oficial. O longa dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda chega às telonas no dia 25 de dezembro.

No longa, que se passará 25 anos após o filme original, Selton e Matheus voltam a divertir o público nos papéis dos amigos Chicó e João Grilo. O filme tem roteiro assinado por Arraes, Adriana Falcão e João Falcão e mostrará como o tempo mudou a cidade de Taperoá, no sertão da Paraíba.

O elenco conta ainda com nomes como Taís Araújo, que sucederá Fernanda Montenegro no papel de Nossa Senhora; Eduardo Sterblitch no papel de Arlindo, um comerciante e radialista poderoso; Humberto Martins será o Coronel Ernani; Fabiula Nascimento viverá Clarabela; Luis Miranda interpretará Antônio do Amor; Juliano Cazarré será Omar; e Luellem de Castro viverá Iracema. Além deles, a sequência contará com os retornos de Virginia Cavendish, como Rosinha, esposa de Chicó; e Enrique Diaz, que voltará a dar vida ao cangaceiro Joaquim Brejeiro.