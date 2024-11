FALOU POUCO

Oh Polêmico quebra silêncio sobre acusação agressão contra entregador: ‘Muitas inverdades’

Cantor investigado por lesão corporal foi às redes nesta segunda (04) e negou dar detalhes sobre o caso

O cantor de pagode baiano Davisson Magalhães, artisticamente conhecido como Oh Polêmico, se manifestou pela primeira vez nesta segunda (04) após ter sido acusado de agressão contra um entregador de 20 anos de idade. Ele usou as redes para dizer que tudo está sendo resolvido, mas que ele não pode dar detalhes sobre o ocorrido.

O artista nascido em Salvador e conhecido por hits de pagodão baiano, como “Pitbull Enraivado’, afirmou que está em contato com a família do entregador que fez denúncia em delegacia na última quinta (31).

“Quero que vocês saibam que desde o momento do ocorrido eu e minha equipe estamos em contato com o indivíduo e com a família do indivíduo e tudo está se resolvendo. A verdade sempre prevalecerá”, completou.