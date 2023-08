Opera Queen: assinantes do CORREIO têm 40% de desconto em tributo à banda em Salvador

Opera Queen. Crédito: Divulgação

Prepare-se para uma noite memorável! A Opera Queen, uma das mais aclamadas bandas tributo ao Queen, estará se apresentando no Teatro SESC Casa do Comércio, em Salvador, no dia 06 de agosto (domingo), às 20h. Os fãs da lendária banda britânica e os amantes de boa música terão a oportunidade de vivenciar a magia do Queen novamente, em um espetáculo que promete ser emocionante e envolvente. Assinantes do CORREIO têm 40% de desconto.

Para os fãs mais exigentes e fervorosos de uma das maiores bandas de todos os tempos, a Opera Queen traz uma experiência única, permitindo que o público reviva o Queen em sua forma mais autêntica. Com um dos maiores intérpretes de Freddie Mercury da atualidade, acompanhado por uma banda afiadíssima e fidedigna à sonoridade original marcante da grandiosa banda Queen, este espetáculo musical promete emocionar e envolver o público.

A Opera Queen é formada por quatro amigos, músicos experientes e fãs dedicados do Queen. Juntos, eles se uniram para realizar um show emocionante, levando ao público as composições dos grandes clássicos que atravessaram gerações. A sonoridade revolucionária do Queen marcou a história da música e continua despertando paixão em pessoas de todas as idades ao redor do mundo.

Desde janeiro de 2023, a Opera Queen tem encantado o público com sua performance única. A banda é composta por Renato Reish, de 38 anos, que interpreta Roger Taylor com maestria; Danilo Breda, de 28 anos, que traz à vida Brian May com sua incrível habilidade; Antonio Carlos Mendes, conhecido como Tony, de 45 anos, assume o papel de John Deacon, trazendo toda a essência do baixista; e Cassiano Carvalho, de 43 anos, que desde 2019 recria a presença inesquecível de Freddie Mercury nos palcos, com figurinos impecáveis, vocais poderosos e performances cativantes.

SERVIÇO

O que: Opera Queen - Espetáculo musical em homenagem ao Queen

Quando: 06 de Agosto (domingo), às 20h

Local: Teatro SESC Casa do Comércio

Vendas: Bilheteria do Teatro e Sympla

Classificação: 14 anos