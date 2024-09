TV

Paolla Oliveira deve interpretar Heleninha Roitman em 'Vale Tudo', diz jornal

Remake da clássica novela deve estrear no ano que vem na Globo

A atriz Paolla Oliveira já tem tudo acertado com a Globo para viver a personagem de Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo", que deve ir ao ar em abril de 2025, no horário da novela das 21h na emissora. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo.