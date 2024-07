MÚSICA

Paul McCartney confirma novo show em São Paulo

A produção do evento já adianta que este será o último show confirmado da Got Back Tour no Brasil neste ano

Estadão

Publicado em 1 de julho de 2024 às 14:08

Paul McCartney Crédito: Shutterstock

Após esgotarem os ingressos para as então duas únicas apresentações no Brasil - que ocorrem em São Paulo (15/10) e Florianópolis (19/10) - Paul McCartney anunciou mais uma data na capital paulista: dia 16 de outubro, também no Allianz Parque. A informação foi confirmada nesta segunda, 1.

O ex-Beatle volta ao País menos de um ano depois de se apresentar com a mesma turnê, igualmente esgotada em 10 estádios pelo Brasil.

Já o show de Florianópolis, que acontece no dia 19 de outubro, foi bastante celebrado por ser a primeira apresentação de Paul na cidade desde 2012. As apresentações deste ano chamaram a atenção pelos valores dos ingressos, que contam com um "pacote VIP" que ultrapassa os R$7 mil reais.