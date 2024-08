NO SURFE

Pedro Scooby leva bronca da organização em Paris: 'Tomei esporro'

Pedro Scooby tomou uma bronca da organização de Paris 2024 durante a cobertura do duelo entre Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, na competição de surfe na quinta-feira (1º). "Estou indo para a areia porque tomei esporro, que usei as minhas amizades para fazer a entrevista na água. Vou descer lá na área comum, onde fazem as entrevistas. Mas o Gabriel passou por aqui por mim, já deu valeu, falou 'estamos juntos'", contou ele.

No mesmo dia, a Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês) anunciou a suspensão do juiz australiano Benjamin Lowe da Olimpíada de Paris-2024 após uma foto em que ele abraça um dos candidatos ao título no Taiti circulou online esta semana. A denúncia também teve envolvimento de Scooby, que publicou uma explicação nas redes sociais apontando uma possível parcialidade do técnico.