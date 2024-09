APÓS BBB

Pitel admite afastamento com Fernanda: 'Não é como era no programa'

Dupla chegou a apresentar programa depois do confinamento

Da Redação

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 10:14

Pitel e Fernanda Crédito: Divulgação Multishow

Uma das principais amizades do BBB 24, a "Pitanda", com Fernanda Bande e Giovanna Pitel, foi abalada pelo lado profissional. Em entrevista, Pitel admitiu que as duas já não têm o mesmo vinculo visto no reality.

"Ela [Fernanda] está atarefada com o novo programa. Fica fazendo publicidade, tem priorizado a vida profissional e família. Não é como era no programa. Impossível. Está todo mundo tentando trabalhar. É um caminho árduo", declarou. Pitel ainda confirmou as falas de Nanda feitas durante o programa da Blogueirinha. Na época, a ex-sister confirmou que houve afastamento, mas justificou como algo natural.

As duas chegaram a apresentar um programa juntas “Na Cama com Pitanda”, mas a relação azedou durante a gravação.

Em outra ocasião, Giovanna Pitel disse que mantém contato muito próximo com o cantor Rodriguinho, de quem ficou amiga durante o confinamento.