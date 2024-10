CINEMA

'Planeta dos Macacos' ganhará novo filme em 2027

Até agora, a franquia de Planeta dos Macacos conta com 10 filmes

A famosa franquia Planeta dos Macacos ganhará um novo filme, que chegará aos cinemas em 2027. A notícia foi revelada por Steve Asbell, chefe do 20th Century Studios.

De acordo com ele, a ideia do estúdio é investir em mais sequências de franquias que já estão consolidadas. "O primeiro passo foi estabelecer essas franquias e encontrar a cadência certa para Avatar, Planeta dos Macacos, Alien e Predador, especificamente", disse em entrevista ao The Hollywood Reporter