R$ 25

Preço promocional: ingressos para exposição de Chaves já estão à venda

Com mais de 20 cenários reconstruídos, a exposição traz um acervo exclusivo vindo do México

Carol Neves

Publicado em 31 de março de 2025 às 13:12

Exposição de Chaves Crédito: Divulgação

A maior exposição mundial sobre o personagem Chaves desembarca no Salvador Shopping no dia 30 de abril, ocupando mil metros quadrados no piso L1. Os ingressos em pré-venda estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (31) no aplicativo do shopping (Android e iOS). >

O primeiro lote terá valor promocional único de R$ 25, com agendamento para visitas entre 30 de abril e 9 de maio. A mostra funcionará de terça a sexta, das 14h às 21h; aos sábados, das 13h às 21h; e aos domingos e feriados, das 13h às 20h. >

Cenário de Chaves Crédito: Divulgação

Com mais de 20 cenários reconstruídos, a exposição traz um acervo exclusivo vindo do México, incluindo figurinos, objetos e roteiros originais de "Chaves" e "Chapolin Colorado", criações do escritor Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito. >