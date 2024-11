GENTE COMO A GENTE

Presidente da França, Emmanuel Macron, aparece caminhando à noite em Copacabana e surpreende cariocas; veja vídeo

O presidente da França está no Rio de Janeiro para participar da reunião da Cúpula do G20

No Brasil para participar da reunião da Cúpula do G20, o presidente da França, Emmanuel Macron, surpreendeu os cariocas ao aparecer caminhando à noite na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da esposa, Brigitte Macron, e de apenas dois seguranças.