FAMOSOS

Preso por morte de Liam Payne, amigo conta detalhes de último encontro com cantor

Os dois estiveram juntos cerca de 40 minutos no hotel onde tudo aconteceu

Amigo do músico Liam Payne, Rogelio "Roger" Nores encontrou o artista 40 minutos antes da sua morte. O ex-integrante do One Direction caiu da sacada do hotel onde estava hospedado, em Buenos Aires, na Argentina. O caso aconteceu no dia 16 de outubro.