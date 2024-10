LUTO

Namorada de Liam Payne escreve carta e revela bilhete dado pelo cantor dias antes da morte

Kate Cassidy, namorada de Liam Payne, se pronunciou após uma semana da morte do cantor. Em carta aberta no Instagram, nesta quarta-feira, 23, a influenciadora digital revelou seus sentimentos e também deu detalhes de um bilhete dado dia antes pelo cantor, que morreu após uma queda do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Palermo, na Argentina.