Preta Gil prestigia aniversário de Marina Morena

A executiva Marina Morena está comemorando a chegada dos seus 40 anos em grande estilo, na cidade de Atins, no Maranhão. Filha de criação de Gilberto Gil, Marina contou com a presença da irmã de consideração, Preta Gil, e de diversos outros famosos que viajaram aos Lençóis Maranhenses para celebrar o fim de semana ao seu lado.



Nas redes sociais, Preta Gil escreveu uma mensagem carinhosa para Marina, que é uma das diretoras da MAP, empresa de agenciamento artístico. "Como eu te amo irmã, você é a maior prova viva de como se tornar uma vitoriosa com perseverança, caráter, muito carisma, Axé e amor! Você é uma inspiração pra mim, obrigada por insistir em eu estar aqui com você, que momento especial e mágico!", declarou Preta.