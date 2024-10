VERÃO NOLTÁLGICO

Programa icônico dos anos 2000, Luau MTV retorna com parceria inédita de L7nnon e Falcão

A MTV anunciou nesta quarta (23) o retorno de um dos programas mais icônicos dos anos 2000: o Luau MTV. O especial de música, que marcava a chegada do verão, vai retornar após doze anos com um feat inédito no cenário musical brasileiro do rapper L7nnon com o cantor Marcelo Falcão. Desta vez, o programa é uma parceria com a marca Corona.