Próximos shows de Taylor Swift começarão uma hora mais tarde; veja mudanças

A cantora Taylor Swift. Crédito: divulgação

Os próximos shows da cantora Taylor Swift marcados para este domingo, 19, e segunda-feira, 20, começarão uma hora mais tarde, conforme informações no site oficial da turnê da artista divulgado pela Time For Fun (T4F), organizadora do evento no Brasil. A abertura com Sabrina Carpenter será às 19h30, enquanto Taylor subirá ao palco às 20h30. Na sexta-feira, 17, ela iniciou a apresentação pontualmente às 19h30. A abertura dos portões para o público será a partir das 17 horas.

O anúncio foi feito um dia após o cancelamento do segundo show da artista no Rio de Janeiro. No sábado, 18, já no camarim, às 17h30, ela decidiu adiar a apresentação e fez publicação no Instagram. O motivo, segundo a artista, foram as "temperaturas extremas" da capital fluminense, onde a sensação térmica dos últimos dias tem chegado perto dos 60º C. Na véspera, a fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu após passar mal no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Reembolso por cancelamento de show

Mesmo com o calor, a notícia do adiamento pegou fãs de surpresa. Quem não puder comparecer na segunda-feira, data do reagendamento, pode pedir ressarcimento, conforme as regras anunciadas pela produção do evento. Segundo a T4F, as informações sobre reembolso dos ingressos estão neste link. A empresa estabeleceu um prazo até esta segunda, às 6 da manhã, para o preenchimento do formulário para solicitação de reembolso

Show no Rio de Janeiro

Datas: 19 e 20 de novembro de novembro

Entrada antecipada do Pacote VIP: 16 horas às 16h45

Abertura dos portões - Público Geral: 17 horas

Sabrina Carpenter: 19h30

Taylor Swift: 20h30??

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão - Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Para os shows que serão realizados em São Paulo, não há mudanças nos horários:

Datas: 25 e 26 de novembro de novembro

Data extra: 24 de novembro de 2023?

Abertura dos portões: 16h horas

Horário do show: 19h30