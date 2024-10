SOLDIÁRIO

Publicação de Bruno de Luca ajuda motorista envolvido em acidente a divulgar trabalho

O apresentador Bruno de Luca usou suas redes sociais para se solidarizar com o motorista Dionez Coelho, envolvido no acidente que deixou o ator Kayky Brito internado por cerca de dois meses. Na publicação, Dionez divulgava seu trabalho.

No vídeo, o motorista, que prestou socorro ao ator após acidente, oferece serviços de motorista particular e executivo. “Oi, meu nome é Diones, estou passando aqui nas redes sociais do Bruno para oferecer a vocês o meu trabalho como motorista executivo, motorista particular. Você que precisa de um profissional confiável para suas viagens diárias ou para eventos especiais, quero deixar aqui o meu trabalho como motorista disponível para você” disse o homem na gravação.