Quem é Jung Hae In, ator sul-coreano que fez fãs lotarem aeroporto na chegada ao Brasil?

Jung Hae In, de 36 anos, é um nome de destaque nas k-dramas, as populares novelas de drama e romance da Coreia do Sul

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2025 às 10:30

Jung Hae In Crédito: Reprodução

Centenas de fãs se reuniram na noite deste sábado (11) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para aguardar a chegada do ator sul-coreano Jung Hae In. As bandeiras, cartazes e camisetas personalizadas deixavam claro que a intenção de prestar apoio ao astro, que desembarcava no Brasil pela primeira vez.

Jung Hae In, de 36 anos, é um nome de destaque nas k-dramas, as populares novelas de drama e romance da Coreia do Sul, e conquistou uma enorme base de fãs ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Cerca de 400 admiradores do ator aguardavam ansiosamente sua chegada, esperando a breve oportunidade de vê-lo acenando enquanto passava rapidamente, cercado por seguranças e sua equipe.

Neste domingo (12), outros fãs terão a chance de encontrá-lo no fan meeting, evento de interação entre o ator e seus seguidores, que acontecerá na capital paulista.

A trajetória de Jung Hae In começou em 2013, quando apareceu no videoclipe da música "Moya", do grupo feminino de k-pop AOA Black. No ano seguinte, iniciou sua carreira na televisão com o papel de coadjuvante na série "Bride of the Century". Em 2014, protagonizou a série "The Three Musketeers" e o filme "The Youth".