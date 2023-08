Quem é Sidney Sampaio, ator que caiu de hotel no Rio de Janeiro

O ator Sidney Sampaio, de 43 anos, ficou entre os assuntos mais comentados do início da tarde desta sexta-feira (4) após a notícia da queda de um quarto de hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro.



O artista ficou conhecido ao estrear na Globo com uma participação no piloto do seriado Sandy & Júnior. Desde então, a emissora da família Marinho tem aproveitado o artista em vários folhetins.