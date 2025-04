DIVINA TOUR

Rachel Reis leva show do álbum 'Divina Casca' para a Concha Acústica

O repertório do show conta com as 15 faixas inéditas do álbum

Carol Neves

Publicado em 22 de abril de 2025 às 09:36

Rachel Reis Crédito: Divulgação

No dia 28 de junho, sábado, às 19h, Rachel Reis se apresenta na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, com o show do seu novo álbum "Divina Casca". A performance faz parte da Divina Tour, que simboliza uma nova fase na carreira da artista, mais madura e intensa, revelando sua evolução como cantora e compositora. Reconhecida por sua voz autêntica na nova música brasileira, Rachel convida o público a embarcar em uma experiência sonora que mistura samba, MPB, axé, reggae, pop e pagodão, sempre conectando suas raízes à sua identidade única.>

O repertório do show conta com as 15 faixas inéditas do álbum, além de parcerias com artistas renomados como BaianaSystem, Psirico, Nêssa, Don L e Rincon Sapiência, e também inclui sucessos de seu primeiro trabalho, "Meu Esquema" (2022). >

Sob a direção visual de Aline Lata, o espetáculo promete ser uma experiência sensorial, onde o público poderá sentir as emoções de Rachel sobre amor, transformação e liberdade, traduzidas em som e imagem. "Esse é um show para sentir na pele", afirma a artista, que vê a performance como uma forma de compartilhar sua história, seus desafios e a coragem de se reinventar.>

Serviço>

Rachel Reis – Divina Tour>

Data: 28 de junho (sábado)>

Horário: 19h>

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves>

Valor: 1º LOTE – R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia)>

Vendas: Sympla e Bilheteria do TCA>

Classificação: 14 anos>