MÁGOA

Rancorosa? Dandara Mariana não parabeniza Rebeca Andrade após perder na Dança dos Famosos

Atriz comemorou vitória da concorrente do Brasil

A ginasta Rebeca Andrade, de 25 anos, conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta quinta-feira (1°) . No entanto, enquanto os brasileiros estavam ovacionando a vitória da atleta, a atriz Dandara Mariana aproveitou para demonstrar a sua mágoa contra a medalhista olímpica.

Isso porque, em 2021, a atriz da Globo participou da Super Dança dos Famosos, do programa Domingão. Na época, Rebeca Andrade fez parte do juro artístico do quadro, e acabou dando uma nota alta para artista que estava performando na frente dos jurados, mas não tão alta quanto um 10, como a Dandara esperava. O 9,9 virou um suposto rancor por parte da atriz, que foi para final da competição, mas não venceu.