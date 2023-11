Rebeca Abravanel e Alexandre Pato fazem chá de bebê do primeiro filho

O jogador de futebol Alexandre Pato e a apresentadora Rebeca Abravanel compartilharam imagens do chá de bebê do primeiro filho do casal nesta segunda-feira, 20.



Tal qual o casamento discreto, o casal, que está junto desde o final de 2018, preferiu uma festa na mansão em que moram. A decoração chamou atenção pela beleza, com ursinhos de pelúcia espalhados pelo ambiente, tons pastel, um bolo de três andares e até letreiro em neon.



"Meu amor e admiração por você cresce a cada dia. Te amo", publicou a filha de Silvio Santos, que está grávida de seu primeiro filho. Nos comentários, Pato respondeu a publicação da esposa. "Te amo meu amor! Nós 3", disse.