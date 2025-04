"DAMA DAS APOSTAS"

Recepcionista e aspirante a influencer: quem é a cunhada de Bruno Henrique investigada pela PF

Ludymilla foi indiciada junto com o marido Wander Nunes, irmão do jogador, em caso de apostas ilegais

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de abril de 2025 às 16:58

Ludymilla foi indiciada junto com o marido Wander Nunes, irmão de Bruno Henrique Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Além de ser indiciado pela Polícia Federal por envolvimento com manipulação de resultados através de cartões, o atacante do Flamengo Bruno Henrique possui outros membros da família sendo investigados pela PF, como o seu irmão Wander Nunes Pinto Junior e sua cunhada Ludymilla Araújo. Indiciada, a mineira de 33 anos acabou sendo envolvida por Wander após a separação dos dois. As informações foram divulgadas pela revista Extra.>

Mãe de dois filhos de Wander Nunes, Ludymilla cobrava as pensões alimentícias e o pagamento de um plano de celular quando soube que seu CPF havia sido usado para a abertura de uma conta na Betano, que fez as denúncias quando percebeu movimentações estranhas de parentes de Bruno Henrique quando ele estava em campo.>

Numa das conversas capturadas pela PF entre Wander e naquela época sua ex, mostram que ele esperava que um bom dinheiro caísse na conta aberta no nome de Ludymilla para que as dívidas com ela fossem quitadas. Hoje os dois estão juntos novamente. O casal reatou em 2024, meses depois desse imbróglio por conta de pensão e outras contas. Entre idas e vinda Wander e Ludymilla se relacionam há mais de dez anos.>

Aos 33 anos, Ludymilla é de Conceição da Boa Vista, interior de Minas, mas vive em Belo Horizonte. Antes de tentarem a sorte no undo das apostas esportivas, ela e Wander moravam na casa da avó da moça, que é recepcionista.>

No último emprego que teve, Ludymilla ganhava na carteira um salário mínimo. A mãe dela trabalha num supermercado, levando uma vida simples. De 2024 em diante, ao menos pelas fotos que posta nas suas redes sociais, ela e Wander tiveram uma melhoria financeira, podendo bancar viagens e jantares românticos. Num deles, ea mostra uma joia que ganhou do marido.>