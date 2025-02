MEMÓRIA

Relembre a carreira de Gene Hackman, ator achado morto ao lado da esposa

Ele sempre evitou holofotes: "Fui treinado para ser ator, não uma estrela"

Carol Neves

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 07:33

Gene Hackman em Os Imperdoáveis Crédito: Divulgação

O ator Gene Hackman, encontrado morto aos 95 anos, deixou uma carreira lendária no cinema. O corpo do artista, de 95 anos, foi encontrado em casa ao lado da mulher Betsy Arakawa, de 63, e do cachorro dos dois, também mortos, em Santa Fé, nos EUA. Não há indícios de crime.>

Hackman, cujo nome está gravado na história do cinema norte-americano, teve uma carreira brilhante que durou mais de seis décadas, conquistando duas estatuetas do Oscar: Melhor Ator por "Operação França" (1971), no qual interpretou o policial Popeye Doyle em uma missão para desmantelar uma quadrilha de traficantes em Nova York, e Melhor Ator Coadjuvante por "Os Imperdoáveis" (1992), no papel de Little Bill Daggett, um xerife determinado a manter a ordem em sua cidade em um faroeste dirigido por Clint Eastwood. Além dos Oscars, ele acumulou quatro Globos de Ouro, três prêmios Bafta e um Urso de Ouro de Melhor Ator no Festival de Berlim.>

Nascido em San Bernardino, Califórnia, em 30 de janeiro de 1930, Hackman enfrentou uma infância difícil. Seu pai, um jornalista, abandonou a família quando ele tinha 13 anos, e ele cresceu lidando com uma mãe alcoólatra, que morreu em um incêndio provocado por ela mesma. Aos 16 anos, ele se alistou nas Forças Armadas, mentindo sobre sua idade, e serviu por quatro anos e meio. Após deixar o exército, mudou-se para Nova York, onde começou a atuar e estudou na Pasadena Playhouse, na Califórnia, local onde fez amizade com Dustin Hoffman, outro futuro ícone de Hollywood.>

O ator, que sempre evitou os holofotes da fama, declarou em uma entrevista relembrada pela BBC: "Fui treinado para ser ator, não uma estrela. Fui treinado para interpretar papéis, não para lidar com fama, agentes, advogados e imprensa." Ele também confessou que se sentia desconfortável ao se assistir na tela, descrevendo-se como "um velho com queixos largos, olhos cansados e entradas no cabelo".>

Entre seus trabalhos notáveis estão clássicos como "Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas" (1967), no qual formou um histórico casal de ladrões ao lado de Faye Dunaway, e "Mississípi em Chamas" (1988), um filme aclamado pela crítica. Também estrelou "Os Excêntricos Tenenbaums", de Wes Anderson. Sua última aparição no cinema foi em "Bem-vindo a Mooseport" (2004), no papel de Monroe Cole.>

Hackman era casado com a pianista Betsy Arakawa desde 1991, com quem mantinha uma vida discreta, longe da mídia. O casal não tinha filhos, mas o ator deixou três filhos de relacionamentos anteriores: Christopher Allen Hackman, Leslie Anne Hackman e Elizabeth Jean Hackman. >