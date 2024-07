DIVERSÃO

Resort na Bahia inaugura piscina infantil e mais atrações

O Transamérica Resort Comandatuba, no sul da Bahia, irá inaugurar, nesta quarta-feira (17), uma nova piscina em sua área infantil, com direito a piso antiderrapante e a um brinquedo em formato de barco. O tema escolhido para a nova atração é o Pirata Tobby, personagem da Comandaturma.

A piscina está dividida em três áreas para diferentes faixas etárias. Para os bebês, há um espaço com profundidade de 10 a 20 cm. Para as crianças de 3 a 5 anos, há área com o brinquedo em formato de barco. E para as de 7 a 12 anos, a área de escorregadores oferece aventura e emoção, com outros brinquedos interligados ao que já existe no resort.