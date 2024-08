FLIPELÔ

Rita Batista participa de mesa ao lado da chef Lili Almeida na Flipelô

Painel "Mantras de uma vida toda" acontece no dia 11, no Largo Tereza Batista

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) começa nesta quarta-feira (7), no Centro Histórico de Salvador. Entre os grandes nomes que marcarão presença no evento, está a jornalista e apresentadora baiana Rita Batista. Na mesa "Mantras de uma vida toda", ela participará, no dia 11, de um encontro com mais duas potências da Bahia: uma conversa com a Chef Lili Almeida, que será mediada pela poeta Ludmila Singa.