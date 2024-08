FESTA LITERÁRIA

Espectadores da Flipelô terão transporte gratuito até o Pelourinho

A partir desta quarta-feira (7), Salvador será palco do Festival Literário Internacional do Pelourinho (Flipelô). Para quem vai participar da festa, até o próximo domingo (11), a CCR Metrô disponibilizará vans credenciadas para realizar o transporte gratuito entre a Estação Campo da Pólvora e o Pelourinho (vice-versa).

Exposição infantil

O Instituto CCR, na região de atuação da CCR Metrô Bahia, apresenta o Espaço Infantil Mabel Velloso durante a FLIPELÔ. Montado na Praça das Artes. O espaço terá uma programação especial para famílias e crianças, com muitas homenagens ao poeta-compositor e pai do rock brasileiro, Raul Seixas.

Nele, as crianças vão poder conhecer a história e a obra do "maluco beleza", e suas conexões com o mundo a sua volta. O público infantil vai poder conectar a obra de Raulzito à literatura da nossa cidade e vivenciar uma incrível viagem pelo universo do homenageado da festa, com contação de histórias, lançamento de publicações de autores baianos, sarau e animação cultural, com destaque às oficinas criativas de caligrafia, de criação de personagens, de escrita, de ilustração e de desenho.