Flipelô terá espaço inédito dedicado a revistas em quadrinhos

Vila Literária será montada no Largo Tereza Batista

Publicado em 16 de julho de 2024 às 20:57

Flipelô Crédito: Divulgação/Ricardo Prado

Os fãs de revistas em quadrinhos terão um espaço especial na Festa Literária Internacional do Pelourinho, que movimenta o Centro Histórico de Salvador entre os dias 7 e 11 de agosto. A Vila Literária, que será montada no Largo Tereza Batista, vai contar pela primeira vez com um espaço totalmente dedicado ao gênero, que é cada vez mais reconhecido como literatura. Em uma das suas diversas mesas literárias, por exemplo, haverá um bate-papo sobre o retorno das HQs dos Power Rangers, relançadas em 2023.

A programação inclui ainda exposição e vendas de livros; contação de histórias; apresentações musicais; sarau e performances. “A gente quer mostrar um caminho alternativo, no qual, revistas em quadrinhos, gibis, livros ilustrados e outros universos podem ser opções de produções literárias. Essas obras também falam, à sua maneira, sobre a fina arte de fazer literatura”, enfatiza o escritor e produtor de conteúdos digitais Deko Lipe, curador do espaço.

Confira a programação

8 de agosto

10h: Mesa “Dos Mangás aos kdramas”’ – bate-papo sobre a cultura oriental no consumo de mangás e doramas no Brasil, com Cassius Medauar e Mara Almeida. Mediação: Chao Gizan;

14h: Mesa “Entre Riscos e Rabiscos nas Histórias’ – bate-papo sobre a importância de livros ilustrados para jovens, com Suzane Lopes e Rebeca Silva. Mediação: Bárbara Falcón;

16h: Mesa “As Vantagens dos Meus Traços’ – Bate-papo sobre as vantagens dos livros para jovens contemporâneos na atualidade, com Ray Tavares e Olívia Pilar. Mediação: Evelyn Sena;

17h: Microfone aberto a escritores independentes e Sarau com autores que estão participando no dia;

18h: Bate-papo – ‘Entre Histórias’, com Dênisson Padilha Filho e Mano Góes. Mediação: Marcia Moreira.

9 de agosto

10h: Mesa “A Poesia do Slam Entre Jovens” – bate-papo sobre o slam e sua colaboração para a juventude, com Amanda Julieta e Nagahfya. Mediação: Samira Soares;

14h: Mesa “Os Super-heróis de Outra Dimensão” – bate-papo sobre o livro “Emma, Cobra e a garota de outra dimensão” e literatura fantástica brasileira, com Maria Freitas. Mediação: Lorena Ribeiro;

16h: Mesa “Entre Conexões” – bate-papo sobre como a literatura se conecta com os jovens e sobre a edição especial de “Conectadas”, com Clara Alves. Mediação: João Mendes;

17h: Microfone aberto a escritores independentes e Sarau com autores que estão participando no dia;

18h: Apresentação musical – Grupo Samba de ‘Okàn’.

10 de agosto

10h: Mesa “Quadrinhos: quem faz e quem lê” – bate-papo sobre o fazer e consumir histórias em quadrinhos, com Paulo Moreira e Dyo. Mediação: Jônatas Santos;

11h: Mesa “O Cruzeiro do amor em Salvador” – bate-papo sobre o livro “Cruzeiro do amor”, com Vinícius Grossos com a colaboração da Editora Livros da Alice. Mediação: Deko Lipe;

14h: Mesa “Go, Go Power Rangers em gibis”- bate-papo sobre o retorno dos gibis dos Power Rangers ao Brasil e sua colaboração para estímulo à leitura., com Kiki Bélico e Raphael Maiffre. Mediação: Felipe Brito;

16h: Mesa “A Princesa desastrada na Flipelô’- bate-papo sobre os livros “A Princesa Desastrada”, com Maidy Lacerda. Mediação: Roberta Gurriti;

17h: Microfone aberto a escritores independentes e Sarau com autores que estão participando no dia.

11 de agosto

14h: Mesa “Web-tirinhas e suas surpresas” – bate-papo sobre tirinhas lançadas na web e a repercussão entre os jovens, com Helô D’Ângelo e Daniel Cesart. Mediação: Anderson Shon;

15h: Microfone aberto a escritores independentes e Sarau com autores que estão participando no dia;