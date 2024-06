CULTURA

Flipelô 2024 terá Pedro Bial e outros nomes; confira

Evento será realizado de 7 a 11 de agosto, no Centro Histórico de Salvador

Da Redação

Publicado em 30 de junho de 2024 às 15:04

Evento reúne grandes nomes da literatura Crédito: Arquivo CORREIO

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) será realizada entre os dias 7 e 11 de agosto, no Centro Histórico de Salvador, e a Fundação Casa de Jorge Amado, responsável pelo evento, divulgou alguns nomes que já confirmaram presença, como o jornalista, escritor e apresentador Pedro Bial. O homenageado deste ano será o poeta-compositor Raul Seixas.

A mesa que vai debater a vida e obra do cantor será mediada por Pedro Bial. Batizada de “O baú do Raul”, ela será realizada no dia 8 de agosto (quinta-feira), às 19h, no Teatro Sesc-Senac Pelourinho. A conversa vai contar com a participação da produtora Kika Seixas, do escritor e compositor Sylvio Passos, e do compositor e cantor Carlos Eládio.

Durante o mês de julho, novas mesas serão anunciadas. A programação completa da Flipelô será divulgada no dia 30 de julho em coletiva com a imprensa. A diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, Angela Fraga, destacou a expectativa para o evento.

“Estamos preparando uma programação à altura do nosso homenageado. Um grande poeta, cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, considerado o pai do rock brasileiro. Um mestre das palavras, que desde a infância desenvolveu uma paixão pelos livros, pensava em ser escritor e citava Jorge Amado como referência”, explicou.

A Flipelô 2024 é apresentada pela Ministério da Cultura e Nubank, conta com o patrocínio da CCR (por meio do Instituto CCR), Sicoob e Rede, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado e correalização do Sesc.

Sobre os participantes:

Pedro Bial – é jornalista, escritor, cineasta, poeta e apresentador. Como jornalista, teve atuação mais marcante como correspondente internacional, entre 1988 e 1996. Atualmente comanda o talk show ‘Conversa com Bial’ e os programas ‘Linha Direta’ e ‘Som Brasil’ na TV Globo.

Kika Seixas – Produtora, trabalhou na Warner com figuras como Elis Regina e Raul Seixas, com quem teve uma filha em São Paulo em 1981. Após separar-se dele em 1984, continuou no meio musical nos EUA e trabalhou em projetos significativos para Raul, como ‘O Baú do Raul’. Atualmente, é produtora e agente de seu marido, Arnaldo Brandão, e de sua filha, DJ Vivi Seixas.

Sylvio Passos – Gaitista, produtor cultural e fonográfico, escritor, compositor e fundador do Raul Rock Club/Raul Seixas Oficial Fã-Clube (1981) em homenagem a seu amigo e ídolo. Participou na produção do documentário de Walter Carvalho, “Raul: O Início, O Fim e o Meio” (2012). É responsável pela produção de álbuns inéditos e reedições do Maluco Beleza. Autor dos dois primeiros livros publicados sobre a vida e obra de Raul Seixas, “Raul Seixas Por Ele Mesmo” (1991) e “Raul Seixas, Uma Antologia” (1992). Apresentador do programa "Pergunte ao Carimbador Maluco", onde esclarece dúvidas de fãs de Raul Seixas sobre sua vida e obra, de maneira descontraída, sucinta e bem-humorada.