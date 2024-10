TURISTA NA BAHIA

Rodrigo Santoro visita cachoeira de 85m de altura na Chapada Diamantina

Ele está gravando o filme O Filho de Mil Homens, da Netflix

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 10:33

Rodrigo Santoro na Chapada Diamantina Crédito: Reprodução/Instagram @andarilhosdachapada

Rodrigo Santoro esteve na Bahia durante este mês de outubro. De acordo com informações apuradas com exclusividade pelo Alô Alô Bahia, o ator brasileiro desembarcou na Chapada Diamantina para gravar o filme O Filho de Mil Homens, da Netflix, que é uma adaptação do livro homônimo de Valter Hugo Mãe. Ele também passou pelo Litoral Norte baiano, mais precisamente na praia de Arembepe, onde almoçou em um conhecido restaurante local.

Em sua passagem pela Chapada Diamantina, Rodrigo esteve na cidade de Mucugê e na localidade de Igatu – que é um distrito do município de Andaraí famoso pelo casario histórico de pedra do século XIX, onde chegou a visitar restaurantes locais e posou para fotos com fãs. Em um dia de folga, o ator aproveitou para conhecer a Cachoeira do Buracão, que fica no município de Ibicoara.

A Cachoeira do Buracão é uma queda d’água situada na área do Parque Natural Municipal do Espalhado. Considerada uma das mais belas e impressionantes da região, ela tem 85 metros de altura. Para chegar até próximo a sua queda d’água é preciso caminhar cerca de 6km, passando pela margem de rio, pela Cachoeira das Orquídeas e por um canyon emoldurado por pedras folhadas.