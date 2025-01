CERIMÔNIA MARCADA

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casarão na próxima sexta

Casal está junto desde fevereiro do ano passado

Sabrina Sato e Nicolas Prattes irão trocar alianças nesta sexta-feira, 10 de janeiro. Juntos desde fevereiro de 2024, o casal se casará em uma cerimônia íntima, em São Paulo. A informação foi divulgada pela coluna de Lucas Pasin do UOL.

Segundo fontes próximas do casal, o anúncio do casamento, com convite para apenas 80 pessoas, foi feito em dezembro. Os dois avisaram que não queriam holofotes e pediram que a cerimônia fosse bastante discreta.