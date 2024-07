QUAL SERÁ?

Saiba os sabores de pizza mais consumidos pelos brasileiros

Dia da Pizza é comemorado nesta quarta (10)

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 11:48

Pizza Crédito: Shutterstock

O Dia da Pizza é comemorado nesta quarta-feira (10) e celebra a existência dessa iguaria bastante consumida no mundo todo. Mas qual será o sabor mais consumido pelos brasileiros? E você prefere massa fina ou normal? Até quanto um consumidor está disposto a pagar por uma fatia? Uma pesquisa da VR, marca de soluções essenciais para facilitar o dia a dia do trabalhador, realizou um levantamento com as respostas.

O resultado mostrou que 37% dos respondentes, gastam em média entre 31 e 70 reais em uma pizza. Além disso, 50,5% dos respondentes já deixaram de comer pizza por causa dos preços. Na hora de pagar a conta, os meios mais utilizados são cartão de crédito (59,5%), vale-refeição (56%) e cartão de débito (48%).

Já a pizza mais consumida é marguerita, com 20% das escolhas, seguida pela calabresa, com 17,3%; e em terceiro lugar ficou a pizza de quatro queijos com mais de 12% de preferência dos participantes. Na dúvida quanto ao sabor, a maioria (92%) pede meio a meio. Ainda sobre os sabores, pizzas diferentes como a de estrogonofe, sushi, hot dog e outros sabores inusitados, são pedidos por aproximadamente 18,5% dos apreciadores do alimento.

Para 68%, a massa tem que ser fininha, enquanto 23% ainda preferem mais grossa. Existe até o jeito certo de começar a comer: para 66% é começando da ponta para a borda, contra 13% que fazem o contrário. O tamanho ideal da pizza para a maioria (80%) é o grande, com oito fatias, desses, 40% costumam comer três pedaços.

Para acompanhar a refeição, 62% disseram optar por refrigerante de cola e 23% por vinho. Como um alimento de integração social, 95% dos respondentes comem acompanhado da família enquanto 46% dividem com amigos.

Final de semana com pizza

Sobre a frequência do consumo do alimento, cerca de 37% comem a cada 15 dias enquanto 27,8% consomem semanalmente. Os dias preferidos de consumo são aos sábados (75%), sextas-feiras (61%) e domingos (48%). Cerca de 65,5% costumam pedir via aplicativo de delivery enquanto 45,5% fazem os pedidos pelo WhatsApp. Mas há ainda quem utilize o telefone, 35,5% ou os que preferem ir até o estabelecimento fazer o pedido no balcão, 26%.

Já sobre nutrição, segundo os critérios utilizados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, os ingredientes da pizza tradicional são os alimentos in natura, ou seja, aqueles que não tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza, como folhas e frutos ou ovos e leite; e os minimamente processados, que são os alimentos in natura que foram submetidos a alterações mínimas como grãos moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizado. O levantamento apontou que a pizza congelada é comprada apenas por 19% dos respondentes.