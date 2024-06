Saiba quem é a influenciadora brasileira apontada como novo affair do ex de Gisele, Tom Brady

Tom Brady pode ter engatado em um novo relacionamento após o divórcio com Giselle Bündchen. Segundo o colunista Matheus Baldi, o ex-jogador de futebol americano estaria vivendo um affair com a influenciadora brasileira Isabella Settanni.

De acordo com as informações do colunista, eles teriam se conhecido por amigos em comum e já estariam se relacionando há algum tempo. Os dois teriam sido vistos saindo juntos, em compromissos que aconteceram fora do Brasil.