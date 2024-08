ARTE

Salvador recebe um dos destaques da poesia chilena para lançamento na segunda (19)

Salvador recebe, na próxima segunda-feira (19), o lançamento do livro 'Entre tanta rua', do poeta chileno Pablo Jofré. Além do lançamento do trabalho autoral, Jofré também apresentará sua obra ao lado de Márcio Junqueira. O evento acontece no Instituto Cervantes Salvador, a partir das 18h, com entrada gratuita.

O lançamento em Salvador fecha a turnê de uma semana do poeta no Brasil. Pablo Jofré também passou por Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O evento conta com o apoio do Fundo do Livro de da Leitura do Chile e do Instituto Cervantes Salvador.