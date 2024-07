TECNOLOGIA

Sete atitudes que podem levar seu número a ser banido pelo WhatsApp

Fique atento para não violar as regras do aplicativo

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 16:29

Whatsapp Crédito: Foto de Anton / Pexels

Com 169 milhões usuários brasileiros, o WhatsApp é a rede social mais usada no país, segundo uma pesquisa de 2023 do We Are Social. O brasileiro usa o aplicativo para conversar, mas também para vender, comprar, marcar consulta, pedir comida, trabalhar... Com tamanha importância, é importante saber que tipo de comportamentos podem acabar com o bloqueio da sua conta e tentar se precaver.

Veja alguns comportamentos que podem terminar com seu bloqueio, segundo os termos de uso do aplicativo.

Deixar a conta inativa

O WhatsApp entende que para permanecer na rede, você deve usar o aplicativo. Por isso, caso fique mais de 120 dias sem acessar o app, o serviço entende que a conta está inativa e pode banir o número. O WhatsApp avisa o usuário quando o prazo está se aproximando, para caso ele tenha interesse evite o banimento.

Bloqueio em massa

Um usuário que passe por bloqueio em massa durante período de 24h, sendo reportado por diferentes outros usuários, também pode ter o número banido pelo WhatsApp. Essa possibilidade, contudo, permite que o usuário tente recorrer, entrando em contato com o suporte do WhatsApp para que o caso seja analisado. A conta pode ser recuperada, caso seja provado que as denúncias em massa foram feitas de maneira maliciosa e não houve violação das políticas de privacidade e uso do WhatsApp.

Disparos em massa

Disparar mensagens em massa também é uma maneira que pode levar ao banimento do WhatsApp. Essas mensagens indesejadas são mal vistas pelo app, pois podem servir para espalhar golpes.

Espalhar fake news

A disseminação de informações falsas é outra preocupação do WhatsApp. Disparar notícias falsas para vários usuários pode levar ao bloqueio da conta, caso haja denúncia.

Usar versões não oficiais

Quem baixa e usa versões não oficiais do WhatsApp pode ter a conta banida, caso a rede perceba o procedimento. Os programas, que ficam disponíveis fora das lojas oficiais dos celulares, usam o código-fonte do WhatsApp sem autorização, expondo os usuários a riscos. A recomendação do WhatsApp é que as pessoas usem somente as versões oficiais, disponíveis na Play Store e na App Store.

Conteúdos ofensivos

O envio de mensagens com ofensas, difamações, palavras obscenas, ameaças ou termos ligados a assédio, discursos de ódio e comportamentos inadequados é uma das possibilidades para ter a conta banida, já que violam as políticas de uso do WhatsApp.

Não confirmar a conta