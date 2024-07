SHOW

Shakira se apresenta na grande final da Copa América

Partida será no domingo (14)

A cantora Shakira vai se apresentar na grande final da Copa América, marcada para este domingo (14), a partir das 21h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Conmebol na manhã desta terça-feira (9).

“Shakira é uma extraordinária estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro. Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Temos certeza de que sua atuação no palco da Copa América aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte”, declarou Alejandro Domínguez, presidente da entidade.