ENTRETENIMENTO

Show de Samuel Rosa na Concha do TCA é cancelado

O show do cantor Samuel Rosa que aconteceria na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) foi cancelado. A apresentação do ex-vocalista da banda Skank estava marcado para o dia 28 de setembro, às 19h. Segundo comunicado do TCA, não haverá uma nova data. O show marcaria a preparação para o lançamento de seu primeiro álbum solo.