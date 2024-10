MPB DE QUALIDADE

Silva celebra conexão especial com Salvador: ‘Sempre me deixa mais feliz na vida’

Quando se trata do público soteropolitano, o artista é puro carinho

Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 07:28

Cantor Silva Crédito: Redes sociais

Neste sábado (12), a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, será palco de mais um encontro especial entre o cantor Silva e o público baiano. Em turnê com o álbum “Encantado”, lançado em maio deste ano, ele promete levar à capital baiana toda a leveza e emoção presentes no seu mais recente trabalho.

Conhecido por sua musicalidade envolvente e poética, o cantor capixaba possui uma conexão forte e genuína com a Bahia, e não esconde o carinho que nutre pelo estado e sua cultura.

Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, Silva contou que a relação com a Bahia começou desde cedo, ainda na infância, quando viajava com os pais para o sul do estado durante as férias.

“Muita coisa me encanta, acho que a primeira delas foi a beleza, já que meus pais me levavam muito pro sul da Bahia nas férias. A literatura também sempre me pegou muito e me lembro da primeira vez que li ‘Capitães da Areia’, fiquei fascinado. Também amo João Ubaldo Ribeiro”, revelou o cantor, que, além da paisagem e da literatura baiana, é completamente apaixonado pela música do estado. “No meu gosto, a Bahia tem a melhor escola de canto da música brasileira, começando pelo João Gilberto e todos os outros grandes que ele influenciou”, afirmou.

A musicalidade do estado é, sem dúvida, uma das grandes influências na carreira de Silva, e ele faz questão de lembrar o quanto ela o inspira. “Posso citar vários artistas… João Gilberto, Letieres Leite, Os Tincoãs, Caetano, Gal, Gil, Bethânia, Edson Gomes, Dorival Caymmi, Luedji, Rosa Passos, Ivete… ah, é muita gente!”, comentou o cantor, mostrando como a diversidade musical da Bahia permeia sua trajetória.

Quando se trata do público soteropolitano, o artista é puro carinho. Em todas as suas passagens por Salvador, ele se sente profundamente acolhido. “Me sinto realizado. Primeiro por ser a terra dos meus ídolos e, depois, por ser um lugar em que eu amo estar. Salvador sempre me deixa mais feliz na vida. Público carinhoso, respeitoso e que me faz amar mais ainda a experiência do palco”, confessou.

Cantor Silva Crédito: Redes sociais

O novo disco marca um recomeço para o cantor, e Salvador, de certa forma, faz parte dessa renovação: “Meu primeiro show oficial da vida foi em Salvador, no festival Eletronika, em 2012. De lá pra cá, me apresentei na cidade muitas vezes, com todas as minhas turnês. Me lembro da primeira vez que me apresentei no Teatro Castro Alves, fiquei bem emocionado em saber que por ali já tinham passado meus artistas favoritos. Me sinto muito à vontade de levar meu novo trabalho a Salvador. Ainda mais nesse momento que é realmente um recomeço. Recomeçar na cidade onde tudo começou”.

E não é só a música que o encanta na cidade. Silva fala com carinho sobre seus locais favoritos em Salvador. “Adoro o Rio Vermelho, é uma região que eu gosto de ir. E mesmo eu também sendo de uma cidade praiana, eu amo dar um mergulho no mar de Salvador. É a temperatura ideal e parece que cura a gente de todos os males”, revelou o cantor, que aproveita cada visita à capital baiana para se reconectar com a natureza.

Quando perguntado sobre qual canção de “Encantado” melhor representa Salvador, Silva não hesita: “Escolho ‘Arrebol’. Consigo me imaginar em Salvador se eu fechar os olhos. É com certeza uma das cidades com a luz mais bonita que já vi por aí”.

Silva sobe ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves neste sábado, dia 12, às 19h. Ingressos disponíveis no site da Bilheteria Digital.